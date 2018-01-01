Светильник из труб своими руками 1000 фото, пошаговые инструкции

лампа из водопроводных труб

Возможно, вы встречали в интернете лампы из труб за сотни долларов и думали: «Это же просто, я и сам могу такое сделать». Вы абсолютно правы. Чтобы сделать настольную лампу, торшер или настенный светильник из труб не нужно каких-то уникальных материалов или передовых знаний об электронике. Представленные в этой статье варианты - это всего лишь примеры того, как сделать светильник из труб своими руками, но вы можете проявить творческий подход и собрать любую лампу из труб, которая вам подходит. Большинство светильников в индустриальном стиле, доступных в Интернете или магазинах, стоят недешево. Не каждый может себе позволить тратить такие деньги на то, что состоит из нескольких труб, какого-то провода и пары старинных лампочек. Учитывая, насколько это просто сделать, может просто собрать свою лампу из труб за половину, а то и треть магазинной стоимости. Прочитав эту статью, вы удивитесь, насколько просто это сделать.



Настольная лампа из труб

Оригинальная и изящная настольная лампа из труб создаст если не модный, то по крайней мере необычный вид для вашего стола. Хотя промышленный стиль сегодня в моде, но это на любителя, конечно. Конструкция собрана из отрезков стальных труб и фитингов, весь комплект можно приобрести местном хозяйственном магазине или использовать старые части, если они у вас есть. При наличии всех материалов лампа собирается за несколько минут. Просто следуйте шагам, показанным на фото в галерее. Собрать конструкцию смогут даже люди, которым никогда не приходилось иметь дело с трубами, а если есть опыт, то это вообще секундное дело.

Необходимые материалы на фото.

Перед началом работы проверти все резьбовые соединения, чтобы вся сборка не застопорилась из-за одной некачественной детали.



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Источник фото blog.homedepot.com/diy-industrial-lamp-cool-desk-lamp-made-from-pipe

Лампа из водопроводных труб

Эта функциональная и простая лампа обойдется вам где-то в двадцать долларов. Для сравнения, точно такой же вариант вы можете найти в интернете по стоимости в 100 долларов. Возможно, эта штука действительно стоит таких денег, но если посмотрите на пошаговые фото, насколько просто сделать такую лампу из водопроводных труб своими руками, то какой смысл выбрасывать столько денег. Все действительно довольно просто, только будьте осторожны, работы связан с током. Чтобы сделать эту конструкцию, вовсе не обязательно быть сантехником или токарем, но немного электриком быть обязаны. Если вы не знакомы с простой проволочной пайкой и термической усадкой, пожалуйста, будьте осторожны с этим проектом. Теперь о самой лампе, обратите внимание, что выбор труб может варьироваться в зависимости от того, какие размеры вы предпочтете.

В общем, вам понадобятся различные размеры оцинкованных труб для цоколя, фитинги, переходники, все что видите на фото. Потом надо все это скрутить, установить патрон лампы, припаять штекер переменного тока к проводке гнезда. И наконец установить лампочку и включить.



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Источник фото www.instructables.com/id/Pipe-Lamp/

Лампа из труб своими руками

Автору нужна была настольная лампа на компьютерный стол, которую можно регулировать по высоте и вылету, плюс она должна была вписаться в довольно небольшом пространстве. Кроме того, чтобы у нее был необычный вид. Вот так пришла идея сделать лампу из труб своими руками. Тем более что все необходимые части нашлись в доме, так что покупать практически ничего не пришлось. Если самодельный светильник вам понравился, то зачем изобретать велосипед, готовая идея с пошаговыми фото в вашем распоряжении.

Необходимые материалы

звездочка от велосипеда

две железные трубы 1/2 дюйма с резьбой по 45 см

труба на фланец

труба „Т“ фитинг (резьбой1/2 3/4 3/4 )

колено 1/2" 45°

колено 1/2" 90°

две 3/4" медные трубки

розетка

электрический шнур

резиновая втулка

Для базы автор использовал звездочку от старого велосипеда. Затем просверлил отверстия и смонтирован на пол фланец в центре звездочки. Покрасил звездочку медной краской из баллона. После того как краска высохла, ввинтил один из отрезков черной железной трубы во фланец.

Корректировка для лампы является относительно простой.

На фото 1 видно, что в верхней части трубы, прикрепленной к основанию лампы, накручено колено 90° фитинга и «Т» фитинг. Другая часть «Т» имеет резьбу 3/4" , чтобы позволить трубе 1/2" скользить по ней. Это дает возможность откинуть верхнюю часть лампы вверх и вниз и передвигать верхнюю трубу и выход. Дальше показано, где можно просверлить отверстие для установочного винта , чтобы зафиксировать скользящую трубу на месте. Также необходимо припаять трубку 3/4" к „Т“ по нескольким причинам: во-первых, она центрирует трубу и во-вторых, это выглядит круто! Для установочного винта можно использовать болт 1/4", прикрепленный к наружной ручке крана Плафон для лампы можете выбрать по своему усмотрению или сделать своими руками, как поступил автор, покрасив его той же медной краской Затем прикрепите его к трубе на колено 45°. Автор ввинтил резиновую втулку в другой конец фитинга, отрезал конец удлинителя и продел провод через трубу и к патрону. Далее лампу с патроном в втулку и зажал вокруг него кожух.

Такая конструкция позволяет обеспечить только нужное количество света и где это нужно. И так как лампа сделана в основном из старых деталей, то можно сказать, что она почти ничего не стоила.



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Источник фото www.instructables.com/id/Pipe-Lamp-1

Светильник из водопроводных труб

Вот еще вариант настольной лампы. Подобные изделия хороши чем? Скрутить по резьбе различные детали сможет даже ребенок, поэтому из труб можно собирать удивительные вещи, вы в этом можете убедится, просмотрев большую галерею в конце статьи. И главное, это будет стоить очень дешево, если набрать все детали на чермете или покопаться в собственных запасах. Конечно, новые лучше, чем б/у, резьба лучше, да и с ржавчиной меньше возни. Так что если хотите, чтобы получился красивый светильник из водопроводных труб, сходите в магазин и выберите новое оцинкованное железо. Что нужно приобрести, показано на фото ниже.

Про порядок сборки особо сказать нечего, вроде все понятно. Вначале вкрутите в патрон лампочку, патрон посадите на клей в угловой фитинг. Просверлите отверстие в том месте, где будет выходить шнур. Скрутите все трубки. Вроде все.



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Источник фото pikabu.ru/story/kak_sdelat_lampu_iz_vodoprovodnyikh_trub_3918600

Как сделать светильник из труб

Автор этого проекта, похоже, не ищет легких решений. Он решил не просто сделать светильник из труб, но и посадить его на бетонную подставку. Наверно, что-то в этом есть. Лампа из труб в промышленном стиле итак выглядит круто, по-мужски, а если еще на бетонной подставке…. В общем, стоит попробовать. Начните с создания базы. Судя по инструкции автора и пошаговым фото, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Во-первых, надо найти что-то подходящее для использования в качестве формы для заливки цемента. Главное, чтобы эта емкость была прочная и ровная, а то вам придется делать много дополнительной работы, добиваясь, чтобы лампа стояла ровно. Вы можете видеть на фотографии после заливки, что конец трубы выступает чуть выше бетона. Это будет располагаться непосредственно под плитой, которая поддерживает лампу, поэтому убедитесь, что она центрирована и расположена соответственно, когда закрепляете трубку.

В общем, всю инструкцию по сборке здесь выкладывать не буду, она очень длинная, если интересует, можно прочитать на сайте, ссылка находится под галереей. Но еще хочется заметить:

используйте сверло нужного размера для конкретных винтов, чтобы у вас не получилось, как у автора. Он взял слишком большое сверло и получил слишком рыхлое отверстие. Для следующего использовал слишком маленький размер и в результате взломал бетон пополам и должен был начать все сначала. На пошаговых фото этот момент понятно не зафиксирован, но такие вещи надо иметь ввиду, чтобы не переделывать работу по несколько раз.



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Источник фото www.instructables.com/id/Iron-Pipe-Lamp-With-Cast-Concrest-Base

Похоже, цементные основания, вещь популярная. Вот нашел еще один похожий вариант. Вероятно, автор основывался на предыдущем проекте, и сделал эту настольную лампу из оцинкованной трубы с цементной основой и встроенным выключателем. Плафон также ручной работы, сделан из нескольких деревянных обручей для вышивания и акварельной бумаги. Проект состоит из 4 частей: подготовка формы и изготовление цементного основания, подключение проводки, сборки и крепления труб, изготовление и установки абажура. Инструкции по каждому этапу есть на сайте, ссылка на который под галереей, но если вкратце:

Вам понадобится контейнер для заливки формы, он должен быть достаточно большим для поддержки веса труб. Автор рекомендует пластиковый контейнер.

Начните с создания отверстия для провода с помощью ножа или чего-то аналогичного.

Проденьте столько проволоки, сколько потребуется в контейнер.

Протяните провода через трубы, чтобы убедиться, что оставляете достаточно запаса для работы.

Чтобы знать, где провода будут выходить из цемента, помете их маркировочной лентой.

Проводка должна входить в цемент, где будет подключена к выключателю, а затем выходить через середину фланца трубы, где будет гнездо. Конечно, можно сделать простой встроенный переключатель на проводе, тогда вам нужно отрезать одну часть провода и прикрепить на переключателе.

Потом сделайте раствор и залейте форму.

Зафиксируйте переключатель, чтобы он был ровным с поверхностью. Осторожно: если цемент жидкий, переключатель может утопится, поэтому проверти через полчасика, что он на месте.

Установите фланец поверх цемента и просуньте четыре винта через отверстия.

Как только база будет готова, необходимо прикрепить трубы к фланцу, протаскивая провод через каждый при сборке.

Затем протащите свободный конец провода к патрону, а затем закрепить патрон внутри трубы.

Вкрутите лампочку, подключите и переверните переключатель.

Если вы используете лампу с низкой мощностью, она может оставаться открытой, но если нужно больше света, сделайте плафон. Если хотите такой же, как на фото, то это не сложно: нужно два деревянных обруча, немного акварельной бумаги и склеить шов столярным клеем. Преимущество этого дизайна в том, что вы можете выбрать любой цвет или использовать покрытие из ткани и т. д.

Чтобы прикрепить абажур, автор использовал маленькие шурупы, ввернутые внутрь верхней части обруча, а также тонкую проволоку, которую необходимо закрепить на дополнительном фланце трубы.



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Источник фото www.instructables.com/id/Pipe-table-lamp-with-cement-base

Настольная лампа из труб с деревянным основанием

Есть много замечательных конструкций светильников из труб, наберите в поиске запрос и там глаза разбегаются. Но чем замечательная идея сделать настольную лампу из труб своими руками, несмотря на огромное количество вариантов, вы всегда сможете добавить несколько штрихов по своему вкусу и стилю. В данном случае автор использовал водопроводную трубу 1/2 и фитинги, но вы можете взять любой диаметр. Чем больший диаметр трубы вы используете, тем легче проложить провод. На самом деле есть миллион различных способов собрать трубы. Здесь только те части, которые использовал автор.

Примечание: уксус, стальная шерсть и чайный пакетик предназначены для деревянной основы, то есть их использовать необязательно. Вы с таким же успехом можете покрасить древесину обычной краской для дерева.

Материалы:

1/2 "x 12" секция прямой трубы

1/2 "x 6" секция прямой трубы

1/2 "45° угловой фитинг

1/2 "90° угловой фитинг

1/2 "фланец

1/2 "до 1" соединительная муфта

4 винта для фланца

водопроводный вентиль

винтажный стеклянный плафон

поворотный переключатель

провод для лампы

коннекторы

стальная шерсть (кусочек)

1 или 2 чашки белого уксуса и банку

чайный пакетик

кисть для рисования

белая краска

Инструменты:

ножовка по дереву

болгарка с режущим диском и древесными шлифовальными кругами

бит для сверления стекла (автор использовал бит 3/8 ")

дрель (лучше всего сверлильный станок, но можно использовать и ручную дрель)

растворитель для краски

шлифмашинка

паяльник и припой

эпоксидный клей или какой-либо другой очень сильный клей

Давайте начнем!

Проверти сборку труб. Прежде чем покупать трубы и фитинги, вы должны решить, как будет выглядеть настольная лампа. Ну чтобы не тратить лишние деньги на детали, которые впоследствии не будете использовать. Сначала нарисуйте несколько простых эскизов и решите, какой дизайн вам подходит. Очистка труб. Существует несколько различных способов очистки секций труб. Делайте все, что угодно. Можно просто помыть мылом с водой и высушить. Затем можно легонько отшлифовать наждачкой. Теперь, когда трубы чистые и отшлифованные, пришло время их расфасовывать. Соберите все секции, кроме муфты редуктора. Постелите немного картона или газеты, разложите детали и нанесите небольшой слой грунтовки из баллончика. Оставьте на ночь сохнуть. Затем, используя ту же технику, что и с грунтовкой, покрасьте трубу любым цветом. Нанесите два слоя, с перерывом в десять минут. Дайте краске высохнуть и отложите трубку в сторону. Отрежьте кусок дерева такой длины, чтобы лампа прочно стояла и не падала под своим весом. Учитывайте дополнительный вес стеклянного абажура. Длина основания зависит от диаметра трубы и конструкции лампы. Когда выпилите основание, как следует его отшлифуйте. Сделайте отметку, где нужно будет просверлить отверстия для фланцевых креплений, центральное для фланца, где будет проходить провод, и второе для переключателя. Просверлите отверстия. Теперь покраска основания. Автор предлагает один интересный способ с использованиям чая, уксуса и куска стальной шерсти . Вскипятите немного воды, положите чайный пакетик и пусть настоится так часа три, четыре. Затем с помощью щетки разотрите чай по дереву. Дайте ему впитаться и высохнуть. Наполните банку столовым уксусом и погрузите туда кусок стальной шерсти. Пусть там лежит, пока полностью не растворится. У автора это заняло около недели. У вас получится отвратительная серая жидкость. Нанесите ее на деревянное основание, пропитанное чаем и дайте высохнуть. Вы можете остановиться на этом этапе, если вам нравится серый цвет. Но автор хотел чего-то более глубокого и добавил тонирующее масло для дерева Varathane, или проще, масляной морилки. Пусть дерево полностью высохнет. Потом основание было покрашено белой краской и немного отшлифовано. После шлифовки автор нанес еще два слоя Варатана, чтобы получилось «под старину». Варатан над белой краской заставляет выглядеть ее слегка «пожелтевшей» и более выветренной. Поворотный переключатель просто приклейте к нижней части ручки водопроводного крана эпоксидной смолой. Протяните провод через трубу и основание, а затем прикрутите фланец. Свяжите провода в узел, чтобы они проскальзывали. Отрежьте один из двух проводов и проведите один конец к проводу переключателя, а другой конец - к второму проводу, спаяйте их вместе. Запустите проводку через канал, который вы сделали в деревянном основании, и закрепите его силиконом или горячим клеем. Подготовьте плафон. Если у вас самодельный, например автор использовал стеклянный изолятор, тогда нужно просверлить отверстие под патрон. Разъем для розетки и штепсельная вилка. Прикрепите розетку к абажуру и проденьте провода через отверстие. Вы можете приклеить его эпоксидным или горячим клеем, если хотите. Автор купил приспособление с подпружиненными вкладками по сторонам. Эпоксидную смолу можно использовать для защиты, чтобы закрепить гайку стержня лампы. завинтите редукторную муфту. Зачистите провода и присоедините их к клеммам штепселя винтами. Вкрутите лампу и поверните поворотный переключатель, чтобы проверить, как работает.



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Источник фото www.instructables.com/id/Pipe-Lamp-With-Antiqued-Wood-Base

Настольная лампа из труб своими руками

Эта настольная лампа изготовлена из купленной трубы ½" и фитингов. Труба поставляется с этикетками, приклеенными к трубе, поэтому потребовались некоторое время, чтобы их отчистить. Можно использовать лезвие бритвы, а затем промыть, чтобы удалить лишний клей и масло. Также понадобится глубокая стеклянная банка с резьбой. Глубина была необходима, чтобы в банку компактно поместилась люминесцентная лампа. Из инструментов вам понадобятся дрель, плоскогубцы и отвертка. Также на первых фото в галерее показаны все материалы, необходимые для проекта, а также схемы с размерами.

Порядок сборки.

Просверлите достаточно большое отверстие в одном из фитингов, чтобы продеть шнур. В данном случае использовалось сверло ¼ ". Просверлите 5 отверстий в крышке банки. Первое будет в центре. Оно должно быть достаточно большим, чтобы прошла штепсельная вилка с резьбой. Остальные четыре отверстия должны соответствовать фланцевым монтажным отверстиям. Соберите нижнюю часть трубы, как показано на рисунке. Пропустите шнур через фитинг. Потяните достаточно, чтобы достичь расчетной длины (колбы). Будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию провода при проходе через трубу. Пропустите шнур через 30-ти сантиметровую секцию трубы. Вверните трубу в нижнюю часть. Когда будете устанавливать крышку, делайте это аккуратно. Проденьте шнур через гайку штока, резьбовой штепсель, крышку банки и накидную гайку. Отодвиньте все части в сторону, чтобы могли прикрепить провода. Вставить штепсельную вилку. Затяните гайку стержня чтобы закрепить крышку. Прикрепите фланец к крышке с помощью болтов ¼-20. Обратите внимание, что два отверстия должны быть открыты для вентиляции. Добавьте втулку к входной точке шнура и подсоедините встроенный переключатель в шнур Вкрутите лампочку.

Обратите внимание, что автор использовал люминесцентную лампу небольшой мощности, чтобы избежать излишнего накопление тепла внутри банки.



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Источник фото www.instructables.com/id/Mason-Jar-Pipe-Lamp

Светильник из труб в стиле стимпанк

Возможно, кто-то и не согласится, что это настоящий стимпанк, лампы не совсем ретро, водопроводные трубы и все такое. Скорее стиль индустриал, но раз автор назвал это стимпанк, пусть будет стимпанк. Светильники всегда играют важную роль. Создают особое настроение, подчеркивают декор и вообще вносят свою изюминку в дизайн интерьера. Для изготовления светильника из труб много не надо – трубы, фланцы, колена и в данном случае стеклянные вазы, на которых можно сделать какое-то прочное украшение, это зависит от вас, если захотите. Здесь представлено три варианта в одном стиле.

Наденьте кольца на вазу, как показано на рисунке, измерьте расстояние и наденьте не менее 4-х медных проводов. Сделайте отверстие размером фитинга, обклейте его, а затем приклейте заглушку. Закрепите патрон, подключите провода, как-то так.



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Источник фото www.instructables.com/id/Steampunk-lamps

Тоже стимпанк? Второй вариант – дуэт ламп, только для украшения. Действительно красиво. Как сделать, смотрите пошаговые фото.



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Источник фото www.instructables.com/id/pipe-lamp-plumbing-partssteampunk

Точно стимпанк. Третий вариант, одиночная настольная лампа из труб в том же стиле.



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Источник фото www.instructables.com/id/pipe-lamp-2

Лампа в стиле стимпанк

А вот это уже настоящий стимпанк. Автор хотел сделать что-то оригинальное, и появилась идея собрать лампу в стиле стимпанк, но конструкция показалась какой-то незавершенной, поэтому было решено добавить ламповые часы на газоразрядных индикаторах Nixie Tube. В принципе все детали, входящие в конструкцию, можно купить в интернете. Вам понадобится лампы Эдисона с патроном E27. Внешне похожа на старинный экземпляр, которым люди пользовались в начале прошлого века. Наверно, великий физик и изобретатель не догадывался, что его изобретение будет служить не только по прямому предназначению, но и для декоративного украшения комнаты. Затем манометр диаметром 10 см. Ни одна уважающая себя лампа Steampunk не будет стильной, если на ней нет огромного манометра, и этот проект не исключение! То же самое касается наличия на нем клапанов, на ней просто обязан быть клапан, и еще лучше, если этот клапан действительно что-то делает! Этот переключает питание на два внешних фонаря, когда автор его немного модифицировал, установив миниатюрный микропереключатель, который управляет реле переключения 12В постоянного тока на переменный. Еще найдите трубки IN-12A Nixie и комплект для фотоаппарата PV Electronics. Это декоративная составляющая. Кроме этого понадобятся комплект медных паяных фитингов, медные трубки, регулятора скорости вентилятора, термостатные трубки, реле, блок питания и нескольких мешков.

Работать с паяными частями довольно легко, если у вас есть оборудованное место для работы. При нагревании деталей используйте умеренное пламя на газовом факеле и перемещайте его по соединению, чтобы выступало только три сантиметра трубы. Это позволяет обеим частям нагреваться равномерно и быстрее соединяться.

Несколько слов о базе. Это коробка из 20 мм МДФ с нижней крышкой основания 8 мм, покрашенный краской Valspar с серым каменным эффектом, которая сделала его похожим на блок гранита.

В коробке размещается электрооборудование, которое включает контрольные реле, вольтметр, переключатель клапана, переключатель для мощности реле, контроллер напряжения, который затемняет и осветляет две наружные лампы и подает напряжение на трубки Nixie. При работе с напряжением важно, чтобы все металлические части имели заземляющее соединение, и по возможности все элементы управления напряжением должны быть изолированы. Автор сделал это с помощью реле 12 В постоянного тока на небольшой монтажной плате с независимым источником питания. 240VAC изолирован от всего, и когда работает переключатель Frankenstein, он переключается на реле для средней лампы, мощность реле для наружных ламп переключается с помощью переключателя клапана. Яркость внешних ламп контролируется регулятором скорости вращения вентилятора. Только если у вас нет опыта работы с электричеством, не пытайтесь собрать все это электрооборудование самостоятельно, здесь требуется определенный уровень компетентности.

Собрать часы Nixie тоже не проблема. Инструкций по сборке в интернете много, можете почитать хотябы здесь www.petrofflab.ru , все просто расписано и вы сможете сделать часы за пару часов.



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Источник фото www.instructables.com/id/The-Stephanotis-Steampunk-Nixie-Tube-Bedside-Compa

Масляная лампа из труб

Здесь показано, как сделать масляную лампу из водопроводных труб своими руками. Конечно, можно создавать собственные вариации на эту тему, изготовить в любой форме и конфигурации .... Возможно, даже с какой-то топливной камерой коллектора для более длительного времени горения. Все что вам понадобится, и порядок сборки смотрите на фотографиях, ничего сложного. Только разберитесь с фитилями, их нужно правильно настроить, чтобы лампа не коптила. Или придумайте механизм регулировки. Единственное, что вам нужно, соблюдать правила безопасности для открытого огня. Эта лампа идеально подходит для заднего двора, вдали от всего, что может загореться, так что берегите себя.



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Источник фото www.zabatsay.ru/temy/prisposoby/63-tubelamp#.WW27ZLhn3Gg

Оригинальная настольная лампа

Как вы уже убедились, из водопроводных труб можно собрать очень интересные конструкции, хватило бы фантазии. Вот пример, оригинальная настольная лампа из фитингов водопроводных труб в виде железного человечка. Собирается очень просто, как детский конструктор, главное, подготовить все детали. В данном случае использовались латунные фитинги, но это не важно, можно взять и железные или даже пластиковые. В общем, собираете все, что есть в доме, хотя конечно лучше использовать детали из одного материала. Этапы сборки пожалуй можно не расписывать, на фото все хорошо показано. Основная сложность, подогнать патрон под фитинг – используйте подмотку, клей и будьте осторожны с электричеством.



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Источник фото www.diy.ru/post/8274/

Светильник из водопроводных труб своими руками

Довольно простая конструкция, собрать такой светильник из водопроводных труб не сложно, надо только купить винтажную лампу Эдисона, найти под нее патрон, это Е27, другие не подходят и запихнуть его в дюймовый угольник. Зато вечером смотрится очень красиво.



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Источник фото pikabu.ru/story/svetilnik_v_stile_quotprimitivnyiy_stimpankquot_4078812

Настольная лампа с креплением к столу

Идея автора в том, чтобы сделать обычный столик, типа журнального, только выше и закрепить настольную лампу из труб с креплением к столу, а также установить розетку и USB-зарядку. Сам стол изготовлен из алюминиевой фанеры 1/2 дюйма и сосновых досок 1х4. С лампой немного сложнее. Автор использовал трубы 1/2 дюйма, сделал перевернутую J-форму для лампы с T-фитингом, подключенной к электрической коробке с выключателем и розеткой USB.

Чтобы прикрепить лампу к столу, был использовал плоский круглый фитинг с монтажными отверстиями.

Конструкция стола состоит из столешницы и нижней полки из фанеры.

Лампа полностью изготовлена из металлических труб. Сборка очень простая, самая трудная часть - найти уникальный дизайн. Автор предпочел форму J.

Когда используете колена 90°, бывает сложно продеть провод, поэтому лучший способ сделать это при сборке.

Есть два способа сборки труб. Классический - использовать гаечный ключ и тиски или второй ключ, чтобы плотно затянуть соединения. Для тех, у кого нет таких инструментов, есть второй вариант, использовать клей (эпоксидный, супер-клей, сварной шов). Недостаток очевиден, разобрать конструкцию при необходимости будет очень тяжело.

Проводка лампы из труб действительно ничем не отличается от проводки любой другой лампы. К счастью, схема очень простая, поэтому не бойтесь, если вы начинающий электрик. Лампы могут быть простыми, состоящими из двухжильнго провода и розетки. Этот проект немного сложнее с USB-разъемом и диммерным переключателем, но не настолько, чтобы вызывать мастера.

Крепление лампы к столу. Этот шаг так же прост, как и называется. Фланец под стойку имеет 4 отверстия, которые нужны для крепления к столу с помощью болтов или винтов. Для провода надо просверлить еще одно отверстие.

Стол с закрепленной настольной лампой готов, у автора на работу ушло три вечера. Очень удобно, когда можно заряжать телефон, сидя на диване.



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Источник фото www.instructables.com/id/Steel-Pipe-LampUSB-Charger-End-Table

Светильник из трубы ПВХ

Очень простая и интересная идея, сделать светильник из трубы ПВХ и пластиковой бутылки. Такая конструкция безусловно сделает вашу комнату более интересной и оригинальной. Как видите, никаких особенных деталей здесь не надо, несколько кусочков пластиковых труб всегда можно найти, после ремонта остается масса разных деталей. Но в принципе много и не надо – две трубки разных диаметров, колено, коробки, провод, пластиковая бутылка, вот и все, что необходимо для сборки светильника из трубы ПВХ. В общем, все детали можете видеть на фото. Использование энергосберегающей люминесцентной лампы будет безопаснее, чем лампы накаливания и, пожалуй, обеспечит больше света.



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Источник фото www.instructables.com/id/Water-pipeline-dan-cocacola-table-lamp

Настольная лампа из труб ПВХ

Здесь показано, как сделать портативный светильник из трубы ПВХ с автономным питанием. Конструкция достаточно простая, сможет собрать каждый желающий, требует минимум инструментов, расходных материалов и времени. Но при всей простоте, конечно есть много разных нюансов, если вас интересует подробная инструкция и список материалов, можете перйти по ссылке, которая находится под галереей с пошаговыми фото и ознакомится.

Несколько замечаний.

Не используйте резистор, который показан на фотографиях, это не лучший вариант для этой лампы. Убедитесь, что тот, который вы купите, будет не менее 1 Вт. Во всяком случае, 46 Ом для 6 светодиодов, если вы использовали другое количество светодиодов, значение резистора должно быть другим. Значение рассчитывается по формуле ом R = (V1-V2) / I

Также рекомендуется использовать кнопочный выключатель, потому что вам будет легче просверлить отверстие в ПВХ, и не придется вырезать небольшой прямоугольник для слайд-переключателя. И еще, удостоверьтесь, что выбранный вами переключатель не является мгновенным, а то придется постоянно удерживать кнопку, чтобы пользоваться лампой.

Вероятно, вы захотите покрасить абажур. Нанесите несколько слоев, потому что если пропустите какой-то участок, будет очень заметно, когда светодиоды включены.

Вам нужно будет просверлить отверстие (или вырезать квадрат) размером впереключателя. Это можно сделать в любом месте, но автор решил вырезать это в том же куске трубы, который использовал для установки батареи, на расстоянии 8 см от конца трубы. Возможно, вам придется изменить это расстояние, просто убедитесь, что оно не мешает размещению батареи.



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Источник фото www.instructables.com/id/Adjustable-PVC-Desk-Lamp

Похожая настольная лампа из труб ПВХ, такая же простая в изготовлении, как и предыдущая. Вначале делаете плафон, то есть просто обрезаете пластиковую бутылку и красите. Затем собираете проводку, предварительно скомпонировав конструкцию, чтобы представлять, как будет выглядеть лампа. Пропустите провода через трубки, подсоедините к переключателю и заизолируйте. Закрепите плафон. Соберите конструкцию. Для прочности можно посадить соединения на клей. Все готово, можно подключить к сети и проверить, как работает.



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Источник фото www.rukikryki.ru/home/obus-doma/3263-nastolnaya-lampa-iz-trub-pvh.html

Дешевая настольная лампа из труб ПВХ

Бюджетный вариант настольной лампы из труб ПВХ. Все очень просто. Соберите следующие части:

20-миллиметровую ПВХ трубу

2x 90° кабельные лонжероны

1x коммутатор

фитинг

3x 4x50 мм гайки и болты (используйте гайки с барашком и куполообразные гайки)

провод и вилку

кабельные стяжки или другое средство крепления лампы к трубе.

клей для ПВХ трубы

Потом:

вырезать два 100-миллиметровых куска трубы Две части по 150 мм Одна 200-миллиметровая деталь Один 350-миллиметровый кусок, на котором большая часть верхней части отрезана, как видно на фото. Разрез должен быть не менее 30 мм, чтобы позволить другой трубе ПВХ свободно перемещаться в ней. Более подробное изображение этого показано на следующем шаге. Два 500-миллиметровых куска. На одном разрезайте прорезь длиной 100 мм около середины. Щели должны иметь ширину 4 мм. Прикрепите лампу к концу трубки длиной 500 мм. В 500-мм трубе в одном конце просверлите отверстие 4 мм. Убедитесь, что слот и отверстие повернуты вверх. В другой 500-мм трубе просверлите отверстие как на одном конце, так и посередине. Убедитесь, что два отверстия расположены так, как показано на фото предыдущего шага. Просверлите отверстие в трубе 350 мм с обоих концов. Просверлите отверстие в задней части тройника, достаточно большое, чтобы прошел провод. Соедините все короткие части. Присоедините задний кронштейн Соедините контрольную деталь с трубой 200 мм и трубой 500 мм без прорези. Проденьте провод вверх. Подключите провод. Подключите выключатель и вилку



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Источник фото www.instructables.com/id/Cheap-PVC-Pipe-desk-lamp

Светодиодная лампа из труб

Лампочка с питанием от USB может использоваться везде, куда вы переносите ноутбук или USB-адаптер. Эта настольная лампа из труб очень проста в изготовлении, если у вас есть дополнительные детали из ПВХ. Вам нужно сделать параллельную цепь со светодиодами (1 резистор на одной стороне светодиода, 1 на другой), затем припаять резисторы и светодиод и закрепить провода плюс минус. Как собрать саму лампу, показано на пошаговых фото, здесь уже можно и поэкспериментировать, главное, что идея понятна.



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Источник фото www.instructables.com/id/LED-USB-Sturdy-Desk-Lamp

Светильник с лампой Эдисона

Это очень простая конструкция, который каждый может сделать с помощью нескольких инструментов. Сегодня лампы Эдисона очень популярны, их используют для стиля стимпанк или ретро, да и просто некоторым очень нравится. Если понравилось фото, то вы легко можете сделать подобный светильник с лампой Эдисона своими руками из труб ПВХ, которых надо совсем немного. Для этой настольной лампы понадобилось всего 70 см и плюс четыре колена. Найти отрезок доски для основания и простое электрооборудование тоже не проблема. Как собрать светильник, смотрите на пошаговых фото, а более подробная инструкция есть на сайте.



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Источник фото www.instructables.com/id/Edison-Lamp-Made-With-Wood-and-Faux-Copper-Pipe

Дизайн лампы своими руками

Немного фантазии и необычный дизайн лампы можно разработать и сделать своими руками, пример перед вами. Конструкция состоит из широкого основания, сделанного исключительно из труб ПВХ. Металлического стержня, закрепленного на основании, и трех независимых деталей из труб ПВХ с вмонтированными светодиодными лампами. Эти конструкции могут перемещаться вверх и вниз по металлическому стержню, вращаться вокруг стержня и при этом вы еще можете менять угол наклона. В общем, вещь уникальная, правда, не совсем понятно ее практическое применение, но это ужу другой вопрос.

материалы:

2x ПВХ (L) 1 м (D) 35 мм

3x ПВХ Т-образные соединения

7x ПВХ - (L) 125 мм - (D) 35 мм

3x ПВХ - (L) 80 мм - (D) 35 мм

6x ПВХ-локоть - (OD) 40 мм

Прозрачный акриловый лист

Металлический стержень - (L) 300 мм - (D) 10 мм

12,5 кг мешок цемента

Аккумуляторы 3x 9v Dc

24x белые светодиоды

24x 330 Ом резисторы

3x тумблер SPDT

3x Зажим аккумулятора

Инструменты:

Электрическая дрель

Ручная пила

Измерительная лента

Оборудование для смешивания цемента

Тиски

Припой и паяльник

Порядок работы:

Шаг 1: Сборка базы. Во-первых, подготовьте трубы ПВХ, обрезав их до нужного размера. Нужно обрезать 3 части по 80 мм и 7 штук по 125 мм. Отшлифуйте края каждой трубки длиной 125 мм и вставьте в Т-образные соединения, чтобы получилась прочная основа.

Шаг 2: Монтаж стержня. Во-первых, зажмите стержень и ножовкой отпилите длину 300 мм. Затем разведите цемент и используя шпатель заполните им трубку основания до верха. Затем вставьте металлический стержень, с помощью уровня убедившись, что он стоит полностью вертикально. Оставьте застывать на 48 часов.

Шаг 3: Сборка подвижных корпусов. Используя куски ПВХ, обрезанные до 80 мм, прикрепите их к локтевым суставам. Затем сверлом, того же размера как металлический стержень просверлите центр каждой из трех световых оболочек. Теперь корпуса готовы для размещения в них электроники

Шаг 4: Сборка электроники. Установите зажим аккумулятора к 9-вольтовой батарее. Используя припой и паяльник, прикрепите провод плюс к выводу тумблера. Припаяйте минусовый провод к выводам светодиодов. Затем плюсовой провод к следующей клемме тумблера, а другой конец ко всем резисторам 330 Ом. Каждый из четырех резисторов подсоедините к положительной клемме каждого светодиода. Чтобы светодиоды легко вставлялись в картонные вырезы, сделайте их квадратными.

Шаг 5: Установка электроники. Просверлите отверстия такого же размера, как и винт от тумблера, и посредине каждого подвижного корпуса. Затем нужно сделать вырез в картоне диаметром 35 мм, а круглый вырез к внутренней части трубки, из которой будет выходить свет. Провода и батареи 9 В должны хорошо сидеть в корпусах, возможно придется их немного сжать, что может привести к отсоединению проводов или обрыву цепи, поэтому очень важно сделать это очень аккуратно.

Шаг 6: Крышки объектива. Необходимо вырезать 6 акриловых крышек объективов до 40 мм. Хоть это и не обязательно, но так будет выглядеть более эстетично, да и свет будет лучше распределятся.

Шаг 7: Чтобы улучшить внешний вид , трубки можно покрасить, правда тогда потеряется органический вид труб из ПВХ.



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Источник фото www.instructables.com/id/PVC-Lighting-Design

Светильник из пластиковых труб

Кому не понравится красивая лампа, чтобы в комнате был мягкий свет? Эти лампы из труб ПВХ не только дают приятное свечение, но и имеют красивые формы и добавляют приятный оттенок в дизайн! Вы можете вырезать фигуры на свой выбор из разных по размеру пластиковых труб, чтобы добавить легкий свет внутри комнаты для простого и мобильного освещения. Светильники можно легко отрегулировать для комфортного для вас уровня освещения и установить в любом уголке дома. Представленные здесь пошаговые фотографии помогут вам реализовать эту идею, у автора на изготовление ушло 5 часов и 20 долларов. Сумма, конечно, условная, у всех есть какие-то остатки труб и других материалов.

Как сделать:

Возьмите шлифовальную машину и сделайте трубы ПВХ белыми и яркими.

Ножовкой обрежьте трубы до нужной высоты, где хотите установить лампу. Автор для приятного разнообразия сделал их разными по размеру.

шлифмашинкой обработайте края после обрезки.

сделайте рисунок, который хотите вырезать на трубе.

самая трудоемкая часть, вырезать узор, для этого надо иметь специальный инструмент, или используйте то, что есть, пластик, все-таки не металл, так что придумать что-то можно.

очистите отверстия с помощью ножа X-Acto и пылесосом удалите стружку из трубы.

Возьмите несколько односторонних липучек и поместите одну сторону в нижнюю часть батарей.

Прикрепите другую сторону липучки на внутреннюю часть трубы и закрепите лампочки.

Расположите лампочки, как хотите, и наслаждайтесь!



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Источник фото www.hometalk.com/26161295/pvc-pipe-lights?expand_all_questions=1

Как сделать напольный светильник из водопроводных труб

Вам нравится просматривать каталоги с крутыми светильниками в индустриальном стиле, но цены кусаются? Так в чем проблема, не знаете где достать трубы, лампочки и кусок провода? Здесь показано, как сделать напольный светильник из водопроводных труб, можно сказать, бюджетный вариант. Большинство многоламповых ламп для пола, доступных в магазинах, стоят совсем недешево. Но ведь собрать любую конструкцию из труб совсем несложно. Автор этого светильника полностью собрал его вручную менее, чем за пол дня. Проводка, безусловно, самая сложная часть, но даже это заняло менее двух часов. И все это обошлось в половину стоимости магазинного варианта. Возможно, вы сможете потратить еще меньше, если будете искать запчасти в Интернете.

Вероятно, трубы будете покупать в хозяйственном магазине, не всем нравится заказывать тяжелые вещи в Интернете. Как собрать напольный светильник, смотрите на пошаговых фото, ничего сложного нет. Под галереей есть ссылка на сайт, там вы найдете очень подробную пошаговую инструкцию с художественными вставками и примерами из личного опыта автора.

Когда закончите с этим торшером, не стесняйтесь экспериментировать с новыми лампами из труб – настольными, настенными, люстрами, ночниками, в общем, всего, что придумаете. С творческим подходом и базовыми знаниями в электрике нет предела тому, что вы можете сделать.



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Автор Мэтью Лионс

Источник фото howaboutorange.blogspot.com/2014/04/how-to-make-industrial-pipe-floor-lamp.html

Торшер из труб своими руками

Единственное требование для этого торшера - подключить лампочку так, чтобы она включалась. Все остальное сделать очень просто. Хотя это просто пример, вы можете проявить фантазию и сделать что угодно. Из труб можно собрать очень много конструкций различной формы. Но если хотите следовать именно этому проекту , вам понадобятся:

(X1) Разъем для штепсельной вилки из латуни (или аналогичный)

(x1) Штепсельная вилка

(x1) Тканевый шнур 12 '

(x1) Большая декоративная лампочка

(x1) 3/4 латунный кран

(x3) 1/2 Х 1/2 латунь

Для базы:

(X3) 3/4 "T-разъем

(x4) 3/4" L-разъемы

(x2) 6 "труба

(x4) 5" труба

Для центральной колоны:

(X2) 3/4 "- 1/2" T-разъем (где основание T равно 1/2 ")

(x1) 3/4" резьбовое соединение

(x1) 3/4 "x 4 ' труба с резьбой

Для верха:

(X1) 3/4 "T-разъем

(x1) 3/4" - 1/2 "L-разъем

(x3) 3/4" x 6 "трубы

Как собрать

Для начала просто скрутите все трубы и фитинги для каждой секции. Проденьте шнур питания через стойку, а затем через штангу. Как только шнур пройдет через центральную трубу, закрутите оба зажима в Т-образные соединители центральной колонны. Затем проденьте через другой штырь, а потом вверх через L-разъем в верхней части. Продолжайте прокладывать шнур, пока он не выйдет на другом конце. Вытащите запас и проденьте через кран. Когда шнур пройдет весь путь, скрутите заслонку и слив к узлу трубы. Хотя это может показаться сложным, но вы все поймете, посмотрев на пошаговые фотографии. Как только шнур лампы полностью продет сквозь резьбу, пришло время подключить лампочку. Для начала разберите патрон и найдите винтовые клеммы. Отрежьте 3 см тканевого шнура, чтобы разобрать внутренние провода и соедините разъем. На другом конце шнура нужно прикрепить вилку. Вставьте вилку в розетку и сдвиньте защитную крышку на кабель.

Теперь, когда все сказано и сделано, просто вкрутите новую лампу, включите и получайте удовольствие от своего нового торшера.



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Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Pipe-Lamp

Напольная лампа в индустриальном стиле

Еще один несложный проект в индустриальном стиле, такую напольную лампу действительно легко сделать своими руками. Это очень устойчивая конструкция, ее отличие от предыдущих вариантов, бетонное основание. Примерно час времени, плюс около 48 часов ожидания пока высохнет, и минимальная сумма в эквиваленте 50 долларов. Интересно? Давайте сделаем!

Подготовте необходимый материал, а это:

Емкость литров на 20

Дополнительное ведро для смешивания бетона

Цемент

Двухметровая оцинкованная труба диаметром 1/2 дюйма

Барашковый болт и гайка

Сверло размером болта

пила

Четыре деревянных винта 1 дюйм

нож

клейкая лента художника

2 оцинкованных колена 1/2 дюйма

оцинкованная труба 20 см диаметром 1/2

оцинкованная труба 5 см диаметром 1/2

2 маленькие гайки

3-х метровый шнур для лампы

Один промышленный светильник

Начните с того, что просверлите в длинной трубе боковое отверстие.

Вставьте в отверстие барашковый болт и закрепите гайкой. Это предотвратит ослабление полюса в бетонном основании после его сушки. Он будет служить в качестве якоря и держать все в безопасности. После того, как гайка надежно затянута, полностью прикройте отверстие трубы на этом конце лентой художника. Дайте пару слоев, чтобы бетон не просочился в трубу. Это сейчас нижняя часть лампы. Положите поверх ведра доску и карандашом обрисуйте контур. Лобзиком выпилите линию, чтобы доска идеально вписывалась в ведро. Просверлите отверстие точно в центре доски (используйте рулетку). Вставьте в доску трубу и поставьте на ведро. Закрепите, завинтив два винта на каждом конце доски, проходя через края ведра. Как доска будет прикреплена, замесите раствор. Медленно влейте бетон в ведро, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что труба прямая. Необходимо отрегулировать до того, как бетон начнет застывать. Работайте быстро! Он начинает затвердевать всего за несколько минут. Как выровняете трубу, сгладьте верх бетона. Дайте ему высохнуть в течение 48 часов, прежде чем перейти к следующему шагу. Как высохнет, тщательно вырежьте каждую сторону ножом, забив 4-5 раз, пока не прорубите, затем вытащите ведро с бетонного основания. Это будет тяжело, если есть возможность, попросите кого-то помочь. Возьмите маленькую отвертку и пробейте ленту, закрывающую нижнюю часть трубы. Пропустите шнур через трубу, но помните, что болт находится в нижнем конце, поэтому нужно быть осторожным и обойти его. Как только проложите весь провод, вытяните около 5 см, чтобы нарезать другие детали из оцинкованной трубы. В светильнике будет три провода, но нужно только два из них. Прикрепите обе стороны шнура питания - один к белому, один к черному, с помощью гаек. Просуньте провод заземления в верхнюю часть, чтобы не выскользнул. Теперь можно подключать.



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Источник фото www.theshabbycreekcottage.com/diy-industrial-lamp.html

Напольная лампа из труб ПВХ

Так же можно собрать напольную лампу из труб ПВХ, это даже проще, потому что с пластиком легче работать. Конструкция будет такой же прочной и надежной, как и металлическая. В эстетическом плане не уступает светильниками из металлических водопроводных труб. Может, выглядит не так мужественно, как конструкция из металла, но более современно.

Вначале вам надо собрать основание. Потом сделайте плафон и верхнюю стойку. Просверлите отверстие в пластиковой миске. Вырежьте 3/4 "трубку и пропустить ее через тройник. Вырежьте два полдюймовых отрезка трубы, чтобы сделать их двумя рукавами. Соберите рычаг с другими фитингами 3/4 ", проденьте провод. Подсоедините кронштейн к основанию лампы четырьмя уголками (как изображение). Вверните или приклейте остальные трубы.

Не сажайте на клей подвижную часть, чтобы можно было поворачивать рычаг и регулировать лампу выше или ниже.



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Источник фото www.instructables.com/id/Floor-lamp

Светильник из труб на стену

Вам нравится урбанистический дизайн? Тогда представленный здесь светильник из труб на стену будет неплохим дополнением к вашему интерьеру. Ниже находятся несколько фотографий, по которым вы сразу поймете, как сделать такой светильник и из чего.



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Источник фото kallibry.ru/svetilniki-loft-sdelat-svoimi-rukami/

На сборку такой лампы из ПВХ трубы понадобится от силы час, причем практически без материальных затрат.

Универсальная вещь, подойдет как для внутреннего интерьера, так и для улицы.

Из материалов понадобится:

труба ПВХ;

провода и два патрона;

заглушки;

деревянная рейка;

лобзик;

ножницы, изолента, плоскогубцы.

Отрезаете трубу до нужного вам размера. На деревянную рейку крепите патроны с проводами. Шурупами закрепляете рейку внутри трубы. В заглушках вырезаете отверстия и заклеиваете. Устанавливаете заглушки и проверяете, как работает лампа. Устанавливаете конструкцию на стену.



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Источник фото raddelu.ru/samodelki-v-dom/kak-sdelat-lampu-iz-pvx-truby.php

Декоративный светильник из труб

Оригинальная идея самодельного декоративного светильника из труб. Конечно, практической пользы немного, но как для украшения интерьера подходит идеально. Основные затраты – покупка двухметровой светодиодной ленты. Это не обязательное условие, можно придумать и другие варианты. Вначале нарисуйте эскиз, вроде самодельного рисунка автора, как на фото. Конструкция, конечно, не сложная, но когда есть схема, работать намного проще. Перед тем как вырезать детали, по эскизу сделайте шаблоны. Затем раскладываете подготовленный материал и приклеиваете картонные трубы на основание. С обратной стороны основания необходимо прикрутить планки, чтобы конструкцию можно было закрепить на стену. Светодиодная лента проходит через отверстия, которые необходимо предварительно просверлить в каждой трубе, в середине лента фиксируется скотчем. Покрасьте трубы. Готово.



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Источник фото www.sense-life.com/hands/svetilnik_iz_trub.php

Люстра из труб своими руками

Пожалуй, самый простой дизайн для люстры, который можно было найти в интернете. Конструкцию можно легко изменить, чтобы она соответствовала вашим точным размерам и потребностям. Первый шаг - записать необходимые размеры. Для этого конкретного проекта стол должен быть расположен под потолочной электрической коробкой. Учитывайте высоту стола, размер и положение в комнате. Составьте план визуализации каждого компонента. У автора были такие размеры: потолок 2,5 метра, длина стола 2 метра. Теперь по сборке. Во-первых, отключите питание, чтобы снять старый светильник. Потом соедините части трубы вместе. Постарайтесь максимально затянуть все суставы, чтобы достичь максимальной жесткости. Используйте газовый ключ, если он у вас есть. Убедитесь, что все ваши фитинги и отверстия расположены как надо. Кстати, вы можете либо очистить трубу, либо оставить как есть, или покрасить своим любимым цветом! Теперь нужно нарезать шнуры лампы через фитинги «T» с обоих концов и вверх, в распределительную коробку. Подключите провода и включите питание. Не забудьте вкрутить лампочки.

Список материалов, которые вам понадобятся, только помните, вы можете изменить длину труб в соответствии с размером стола и высотой потолка.

3 - 1/2 "Черная труба" T "фитинги

2 - 1/2 "Черные трубные ниппели 45 см

1 - 1/2 "Ниппель из черной трубы 25 см

2 - 1/2 "фитинги редуктора черного цвета

2 - Светильники (убедитесь, что у них есть как минимум метр провода)

1 - Наружная кольцевая металлическая крышка с 3 отверстиями (1/2 ")



https://novamett.ru/fonari/svetilnik-iz-trub-svoimi-rukami-1000-foto-poshagovye-instruktsii#sigFreeIdd5f4ffe316 View the embedded image gallery online at:

Источник фото www.instructables.com/id/Pipe-Chandelier-Light

Люстра Лофт из труб

Лофт с английского означает мансарда или чердак. То есть подразумевается свободное пространство, без всяких перегородок, не отделанными стенами и т.д. Общими словами, подсобное помещение, приспособленное для жилья. Поэтому люстры в стиле лофт имеют акцент на четкие формы без всяких побрякушек и помпезности. Конструкция из водопроводных труб как нельзя лучше соответствует этому стиле. Ну что может быть конкретней металлических труб? Представленная сдесь самодельная люстра может и кажется несколько сумбурной, но здесь все зависит от вашей фантазии, можете сделать что-то симметричное и параллельное, дело вкуса. Если определились с формой, разложите на газете все детали и покрасьте краской из баллончика. Когда высохнет, проденьте провода, скрутите все соединения и прикрепите к потолку. Делов то. Что самое прикольное, вы можете время от времени менять комбинацию трубок. Свет будет падать по другому и получите ощущение, что у вас новая люстра хоть каждый день.



https://novamett.ru/fonari/svetilnik-iz-trub-svoimi-rukami-1000-foto-poshagovye-instruktsii#sigFreeId4e0f6eef93 View the embedded image gallery online at:

Источник фото kallibry.ru/svetilniki-loft-sdelat-svoimi-rukami/

Еще одна люстра, только из тонких латунных трубок, выдержанная в строгом стиле лофт. Законченные формы, ничего лишнего. Конечно, выглядит более благородно, но тоже очень простая в сборке. Весь процесс на пошаговых фото.



https://novamett.ru/fonari/svetilnik-iz-trub-svoimi-rukami-1000-foto-poshagovye-instruktsii#sigFreeId3f46909510 View the embedded image gallery online at:

Источник фото: kallibry.ru/svetilniki-loft-sdelat-svoimi-rukami/

Люстра из медных труб

Хотите создать люстру, дополняющую потолок с волоконно-оптическим звездным полем и при этом не разорится? Ну, значит, вы нашли то, что нужно. Основа этой люстры, медные трубки 1/2 "для создания органической структуры с подсветкой на конце каждой трубы. Вы можете использовать низковаттные лампочки E12, с помощью одного и того же процесса можно добиться разнообразного внешнего вида. Сборка не сложная, но требуют базовых знаний и немного практики работы с электричеством. Медная труба прикрепляется к крышке купола с резьбовыми адаптерами и гайками втулки. Хотя использование эпоксидной смолы для соединения медного оборудования, вероятно, будет намного проще и безопаснее. Как собрать люстру, показано на фото, ссылка на сайт с подробной инструкцией под галереей. Разве что несколько замечаний.

Если будете экспериментировать, не покупайте много прямоугольных фитингов, поскольку фитинги 45 ° передают гораздо более органичный вид. Еще один совет, чтобы помочь светильнику выглядеть органично, - никогда не делайте двух огней, проходящих под одним углом - все углы должны быть, по крайней мере, немного разными. Если вы хотите, чтобы ваш светильник имел более промышленный вид или соответствовал стилю стимпанк, тогда больше подойдут угловые фитинги.

Сверление монтажных отверстий - пустяк, если у вас есть сверло и ступенчатый бит. Конечно, штука дорогая, но они того стоят, так как легко делают отверстия в тонких металлах. Автор настоятельно рекомендует инвестировать в такой набор.

Начните сверление с пластины крепления и крепления резьбовых муфт, это дает хорошую основу для создания люстры. Все может легко развалиться, если не обращать внимания, что одна деталь тяжелее другой. Вы можете использовать шпагат, резинки или еще что-то, чтобы поддерживать детали во время сборки.

Начните сверление с пластины крепления и крепления резьбовых муфт, это дает хорошую основу для создания люстры. Все может легко развалиться, если не обращать внимания, что одна деталь тяжелее другой. Вы можете использовать шпагат, резинки или еще что-то, чтобы поддерживать детали во время сборки. При прокладке провода убедитесь, что оставляете не менее 5 см, выходящих из каждой трубы, и при сращивании обязательно соблюдайте правильную полярность.

Если вам кажется, что голая медь слишком хардкорна, можете, как автор, покрасить в белый цвет и использовать перламутровый акрил на трубах. Если будете красить, обязательно закройте отверстия бумажным полотенцем или туалетной бумагой. Когда краска высохнет, проверте проводку мультиметром, на всякий случай.



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Источник www.unmaintained.com/index.php/diy-fawns-horns-copper-pipe-chandelier/#.WW4QnoTyjvY





Светильники из труб 300 фото



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Светильники из труб ПВХ 50 фото



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Люстры из труб 100 фото



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